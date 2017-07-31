Замглавы аппарата правительства Заполярья подозревают в мошенничестве

МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против заместителя аппарата правительства Мурманской области Эдуарда Никрашевского, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в региональном СУ СКР.
"Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский по предварительному сговору с заместителем руководителя ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области" Георгием Благодельским, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, дал указание последнему о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и размер причиненного ущерба государству, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.