Замглавы аппарата правительства Заполярья подозревают в мошенничестве

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против заместителя аппарата правительства Мурманской области Эдуарда Никрашевского, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в региональном СУ СКР.

Сообщается, что Никрашевский задержан и взят под стражу по решению суда в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области.

"Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский по предварительному сговору с заместителем руководителя ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области" Георгием Благодельским, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, дал указание последнему о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации Мурманской области.

"В результате преступных действий обвиняемых, совершено хищение государственных денежных средств", — считают следователи. Благодельский также заключен под стражу.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и размер причиненного ущерба государству, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.