В Екатеринбурге ищут мужчину, напавшего на беременную женщину с ножом

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий. Архивное фото

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, которого подозревают в ранении беременной жены ножом в живот.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его задержание", — сообщил РИА Новости представитель УМВД Екатеринбурга.

По данным местных СМИ, вечером 29 июля в роддоме на Суворовском переулке местный житель ножом ранил в живот свою беременную жену, после чего скрылся. Пострадавшую прооперировали, младенца извлекли. Сейчас оба находятся в реанимации.

"Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности", — пояснил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.