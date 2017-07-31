На Ямале два человека погибли при столкновении квадроцикла с велосипедом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения квадроцикла и велосипеда в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний пассажир квадроцикла скончался на месте, 33-летний велосипедист скончался от полученных травм в ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница". Водитель квадроцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение больницы", — говорится в сообщении.