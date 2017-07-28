МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предполагаемый виновник крупной аварии на Волоколамском шоссе объявлен в федеральный розыск, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.
"Постановлением следователя объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения – предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе", – сказал Титов.
Официальным подтверждением информации, что объявленный в розыск Андрей Смирнов — сын экс-главы МГТС, РИА Новости не располагает.