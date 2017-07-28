В Москве разыскивают водителя Mercedes, сбежавшего после ДТП

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предполагаемый виновник крупной аварии на Волоколамском шоссе объявлен в федеральный розыск, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Утром во вторник на шоссе столкнулись четыре машины. Одна из них – Mercedes — впоследствии загорелась, пострадали четыре человека. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Mercedes, устроив "шашки" на дороге; после ДТП он убежал. При этом в СМИ сообщалось, что речь идет о сыне бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова.

"Постановлением следователя объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения – предполагаемый виновник ДТП на Волоколамском шоссе", – сказал Титов.

Официальным подтверждением информации, что объявленный в розыск Андрей Смирнов — сын экс-главы МГТС, РИА Новости не располагает.