Из реанимации выписали четверых пострадавших в ДТП под Курском

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП в Курской области, унесшем жизни шести человек, переведены из реанимации, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Курского территориального центра медицины катастроф Мартин Эргар.

Авария произошла 19 июля в 19.30 мск в Курском районе возле деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погибли шесть человек, включая пятерых детей. Еще один трехлетний ребенок и пять взрослых в возрасте 25-28 лет находятся в больнице.

"В реанимационных отделениях остались два человека. Это ребенок трех лет, в областной детской клинической больнице, но у него положительная динамика. И 25-летний мужчина, в областной клинической больнице, у него состояние пока тяжелое, он находится на ИВЛ, но у него тоже положительная динамика. Все остальные переведены в отделения", — сказал собеседник.

Он отметил, что жизни тех, кого перевели из реанимации, ничто не угрожает.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель спровоцировавшего ДТП Peugeot находится в больнице. По данным полиции, его автомобиль был переполнен — вместо пяти человек в нем ехали десять, при этом дети были без специальных удерживающих устройств.