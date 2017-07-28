Главу турфирмы из Сургута, обманувшего 130 клиентов, осудили на 2,5 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл — РИА Новости. Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил к 2,5 года лишения свободы директора местной турфирмы, который обманул 130 клиентов, планировавших отдых за границей, сообщает прокуратура Югры.
Уголовное дело было возбуждено по статье "мошенничество".
"Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается также, что суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с директора турфирмы ущерба, причиненного преступлением.