Главу турфирмы из Сургута, обманувшего 130 клиентов, осудили на 2,5 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июл — РИА Новости. Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил к 2,5 года лишения свободы директора местной турфирмы, который обманул 130 клиентов, планировавших отдых за границей, сообщает прокуратура Югры.

С января по август 2014 года руководитель компании "Сургуткурорт" получал деньги в счет оплаты туристических путевок, однако туроператорам эти средства не направлял, в результате чего нанес ущерб гражданам на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "мошенничество".

"Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается также, что суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с директора турфирмы ущерба, причиненного преступлением.