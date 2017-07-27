СК проверяет полицейских, отпустивших виновника смертельного ДТП в Москве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о том, что полицейские отпустили водителя такси, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в четверг СМИ сообщили о том, что 26-летний водитель столичного такси в начале мая на пешеходном переходе в районе Казанского вокзала совершил наезд на 31-летнюю женщину. С телесными повреждениями пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где 20 мая 2017 года скончалась в реанимационном отделении не приходя в сознание.

По утверждению очевидцев, водитель такси был помещен в служебный автомобиль сотрудников полиции, однако вскоре скрылся в неизвестном направлении.

"По результатам рассмотрения сообщения из средств массовой информации, Главным следственным управлением СК РФ по Москве организована проверка, в ходе которой будет дана надлежащая юридическая оценка действиям должностных лиц органов полиции, осуществлявших выезд на указанное происшествие, а также организации, оказывающей услуги по перевозке, в которой работал виновник происшествия", — сказала Иванова.

По информации СМИ, женщину сбил желтый Ford с надписью "Яндекс.Такси", после чего она две недели провела в реанимации, где и умерла. О том, что виновник аварии сбежал, родственники погибшей узнали не сразу. Как выяснили журналисты, за рулем такси находился 26-летний гражданин Киргизии.