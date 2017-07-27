Источник: в Назрани неизвестный расстрелял мужчину

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Неизвестный вечером в четверг расстрелял мужчину у рынка в Назрани, от полученных ранений тот скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"Около 18.30 мск в четверг в районе одного из рынков в Назрани неизвестный из автоматического оружия неустановленного образца расстрелял мужчину, находившегося в автомобиле "ВАЗ". От полученных ранений водитель скончался во время транспортировки в больницу", — сказал собеседник агентства.

Личность убитого устанавливается, ведутся поиски нападавшего, который с места происшествия скрылся на автомобиле.