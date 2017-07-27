В Орле пациент психбольницы взял в заложники сотрудницу полиции

ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. Пациент психиатрической больницы города Орел, сбежавший накануне, взял в заложники женщину-полицейского, ранил ее, а также еще одного стража порядка, после чего был обезврежен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ области Юлия Дорофеева.

Уроженец Орловской области, 1989 года рождения, накануне сбежал из психиатрической больницы, где проходил лечение.

"Располагаем информацией, что сегодня он в районе 16.30 мск зашел в магазин цветов и стал требовать 800 рублей у продавца-кассира. Девушка ему отказала, он достал гранату или муляж гранаты, мы пока еще выясняем, пока еще не найдено это, и стал угрожать, что он выдернет чеку и взорвет", — сказала Дорофеева.

Продавщицы, по ее словам, испугались, одна из них спряталась в подсобном помещении, а другая выбежала из магазина. После этого мужчина стал бить по кассе, но не смог ее открыть, "взял цветочек", сел в такси и уехал.

"Потом он проследовал на переулок Воскресенский… стал вторгаться в чужое жилое помещение, вызвали сотрудников полиции. Приехали сотрудники полиции, он у женщины-полицейского выхватил табельное оружие, схватил ее за шею и с переулка Воскресенского повел через центральный парк, при этом угрожая оружием. Производил выстрелы в воздух по сторонам, но никто из гражданских не пострадал", — добавила Дорофеева.

По словам Дорофеева, в результате ножевые ранения получили два сотрудника полиции: женщина-полицейский, которая была взята в заложники, и еще один страж порядка.

По данным следствия, сейчас мужчина задержан, выясняются обстоятельства происшествия.