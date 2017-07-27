Полиция остановила автомобиль с лишенной прав Багдасарян за рулем

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полицейские остановили автомобиль в Москве, который управлялся девушкой, ранее лишенной прав, составлены административные протоколы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"Сегодня около трех часов ночи на территории Западного округа Москвы сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением девушки. Документов на транспортное средство у водителя не имелось. При дальнейшей проверке установлено, что ранее судом в отношении нее было вынесено решение о прекращении ее права управления транспортными средствами по медицинским показаниям", — сказал Титов.

Как уточнил, в свою очередь, источник в правоохранительных органах, речь идет о стритрейсерше Маре Багдасарян, которая ранее была лишена водительских прав.

По словам Титова, на месте в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении (статья 12.3 КоАП РФ). "Водитель от управления транспортным средством была отстранена, автомобиль задержан и впоследствии передан законному представителю. Девушка приглашена в подразделение госавтоинспекции для составления в отношении нее протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7 и 19.22 КоАП РФ", — добавил он.

Ранее в четверг адвокат Давид Кемулария, комментируя информацию об очередном эпизоде с Багдасарян, заявил РИА Новости, что "это неправда, ее не останавливали и не задерживали".

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.