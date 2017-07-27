Обвиняемая по делу о резонансном ДТП в Балашихе мешала расследованию

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, в Железнодорожном суде Подмосковья. 6 июля 2017

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, в Железнодорожном суде Подмосковья. 6 июля 2017

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ольга Алисова, обвиняемая по делу о громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, препятствовала расследованию, дело передано в суд, сообщает прокуратура Московской области.

"С учетом воспрепятствования Алисовой проведению расследования по делу она была заключена под стражу Железнодорожным городским судом, а после ограничена во времени ознакомления с материалами уголовного дела", — говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на то, что обвиняемая не признала вину, областная прокуратура признала достаточными для утверждения обвинительного заключения доказательства, собранные органами предварительного следствия. Дело будет направлено в Железнодорожный городской суд.

Ранее сообщалось, что в четверг Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Ольги Алисовой, который был санкционирован Железнодорожным судом Подмосковья 6 июля. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому ее попросили отправить в СИЗО.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".