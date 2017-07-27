Обвиняемая по делу о резонансном ДТП в Балашихе мешала расследованию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ольга Алисова, обвиняемая по делу о громком ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, препятствовала расследованию, дело передано в суд, сообщает прокуратура Московской области.
Как отмечается, несмотря на то, что обвиняемая не признала вину, областная прокуратура признала достаточными для утверждения обвинительного заключения доказательства, собранные органами предварительного следствия. Дело будет направлено в Железнодорожный городской суд.
Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".