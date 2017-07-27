Площадь пожаров в красноярской тайге за сутки увеличилась на три тысячи га

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. За сутки площадь лесных пожаров в лесах Красноярского края увеличилась с 7,6 до 10,7 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за сутки в крае ликвидировано 10 пожаров на площади 236 гектаров. Ранее сообщалось, что в среду утром в регионе горело 7,6 тысячи гектаров тайги.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 10.00, на территории Красноярского края действуют 37 лесных пожаров на общей площади 10781 гектаров. Из них в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 14 лесных пожаров на площади 216 гектаров. Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний были оперативно доставлены сотрудники Лесопожарного центра, силами которых 4 пожара на площади 115 га локализованы", — говорится в сообщении.

На тушении работают более 170 человек и четыре единицы техники. Кроме того, в зоне контроля в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском районах на удаленном расстоянии действуют 23 пожара на общей площади 10,5 тысячи гектаров, из них покрыто лесом чуть более 2 тыс гектаров.

На тушении пожара в Эвенкийском районе рядом с особо охраняемой природной территорией задействованы 19 пожарных. За остальными возгораниями следят при помощи космомониторинга. Прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров превышают возможный вред, который они могут причинить.

Предварительно пожары возникли из-за гроз.