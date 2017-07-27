СК завершил расследование уголовного дела против Никиты Белых

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — сказала Петренко.

Он добавила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.