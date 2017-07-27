В Красноярске уволили полицейского, подозреваемого в крупном мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Один из заместителей отдела уголовного розыска красноярской полиции, подозреваемый в мошенничестве почти на один миллион рублей, уволен из полиции в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что один из заместителей отдела уголовного розыска ОП №5 МУ МВД России "Красноярское" подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". В управлении ФСБ по Красноярскому краю сообщили, что с января 2010 по май 2017 года высокопоставленный сотрудник полиции, используя свое служебное положение, похитил денежные средства, предназначенные для служебных целей. Общая сумма причиненного федеральному бюджету ущерба составила более 800 тысяч рублей. Следователи регионального главка СК возбудили дело.

"В Красноярске полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия… Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.