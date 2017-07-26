В Омске вынесли приговор мужчинам, укравшим из зоопарка журавля и пеликана

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Суд в Омской области в среду приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии двух местных жителей, укравших из местного зоопарка для шашлыка трех редких птиц, сообщает прокуратура региона.

"Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей 20-летнего Даниила Б. и 21-летнего Ивана С. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 5 июня 2017 года молодые люди пробрались на территорию государственного Большереченского зоопарка (единственный в России сельский зоопарк) и с помощью металлического штыря открыли вольеры, где содержались даурский журавль, цесарка, а также занесенный в Красную книгу России кудрявый пеликан.

"С целью приготовления шашлыка они похитили птиц, предварительно умертвив их, однако не найдя ножа для разделки мяса, оставили их в кустах недалеко от места кражи. После чего из находящегося рядом с территорией зоопарка торгового павильона они похитили шашлыки и продукты питания на общую сумму чуть более 13 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что свою вину оба фигуранта признали полностью. Суд назначил им наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал мужчин в полном объеме возместить ущерб Большереченскому зоопарку и пострадавшей предпринимательнице.