В Москве мужчина при проверке документов покусал и лягнул полицейских

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мужчина попытался сбежать от проверявших его на наркотики полицейских в центре Москвы, одного из них он укусил, а другому порвал штаны, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл 11 июля.

"Полицейские патрулировали Болотную площадь и заметили мужчину, который при их виде заметно занервничал. Они решили проверить, нет ли у него наркотиков: сначала подошли и попросили документы, а затем спросили, нет ли у него запрещённых веществ. Мужчина стал прикрывать карман шорт и попытался сбежать", — рассказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, это не помогло беглецу: полицейские настигли его. "В момент, когда полицейские схватили мужчину, он, не видя другого выхода, стал вырываться. Одного полицейского он укусил за руку и оторвал ему пуговицу, другого ударил коленом, порвав ему штаны", — добавил собеседник агентства.

Были ли изъяты в итоге наркотики, источник не пояснил.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт нападения на сотрудников полиции на Болотной площади. Полицейские с травмами были отправлены в больницу, а после оказания помощи отпущены.

"По данному факту принято процессуальное решение. Нарушителю за содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет", — сказал собеседник агентства.