Полиция занялась поисками девочки, пропавшей в красноярской тайге

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Полицейские из Красноярска направлены на поиски пропавшей в тайге 14-летней девочки, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
"В Тюхтетский район для установления местонахождения пропавшей в лесу девочки направлен сводный отряд полицейских из Красноярска", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в поисках участвует более 100 полицейских, в том числе 10 бойцов спецотряда "Гром" и 50 сотрудников из Красноярска. Задействованы местные жители, охотники, знающие местность. Ночью к операции подключили беспилотники Росгвардии с тепловизорами. В среду отряды должны углубиться в тайгу на 10-30 километров. Поиски осложняет плохая погода.