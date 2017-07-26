Полиция занялась поисками девочки, пропавшей в красноярской тайге

Вид на реку Большой Пит в тайге в Енисейском районе Красноярского края. Архивное фото

Вид на реку Большой Пит в тайге в Енисейском районе Красноярского края. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Полицейские из Красноярска направлены на поиски пропавшей в тайге 14-летней девочки, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Во вторник краевое управление МВД заявило, что в Тюхтетском районе разыскивают 14-летнюю Яну Тамочеву, потерявшуюся во время сбора ягод в тайге. Об исчезновении сообщила ее мать, с которой они занимались сбором ягод.

"В Тюхтетский район для установления местонахождения пропавшей в лесу девочки направлен сводный отряд полицейских из Красноярска", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в поисках участвует более 100 полицейских, в том числе 10 бойцов спецотряда "Гром" и 50 сотрудников из Красноярска. Задействованы местные жители, охотники, знающие местность. Ночью к операции подключили беспилотники Росгвардии с тепловизорами. В среду отряды должны углубиться в тайгу на 10-30 километров. Поиски осложняет плохая погода.