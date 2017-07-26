Расследование громкого дела о ДТП в Балашихе завершено и направлено в суд

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дела о резонансном ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня специализированным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области направлено в суд уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы городского округа Балашиха Московской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сказала Волк.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).