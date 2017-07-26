В Кузбассе суд приостановил на 90 суток работу шахты, где погиб горняк

НОВОСИБИРСК, 26 июл – РИА Новости. Кемеровский районный суд приостановил на 90 суток работу шахты "Анжерская-Южная", где из-за выброса газа и угля погиб машинист горно-выемочных машин, сообщается в среду на сайте суда.

Сигнал о происшествии на шахте в Кемеровском районе поступил в оперативную службу МЧС поздно вечером в понедельник 24 июля. На тот момент под землей работали 79 человек, 78 из которых самостоятельно вышли на поверхность. Связи с еще одним рабочим, 32-летним машинистом подземной установки, не было. Поисковые работы завершились в среду, когда было найдено тело погибшего горняка. Власти региона уже заявили, что семья машиниста получит все полагающиеся по закону выплаты от предприятия, которое также возьмет на себя заботу об оставшихся без отца четырех детях.

"Суд постановил признать юридическое лицо ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная" виновным в совершении административного правонарушения… и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности по производству горных работ в шахте ООО "ОЭУ Блок №2 шахта "Анжерская-Южная" сроком на 90 суток", — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что работа шахты приостановлена из-за нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (КоАП). По данным суда, в конвейерном штреке, где произошел выброс угля и газа, была превышена концентрация метана.

Как сообщалось ранее, точные причины аварии предстоит выяснить специально сформированной комиссии. Кузбасское следственное управление СК РФ ранее возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. В обстоятельствах инцидента также разбирается Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.