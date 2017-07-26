Более 300 человек ищут пропавшую в Челябинской области девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. В Челябинской области 340 полицейских, спасателей и волонтеров ведут поиски пропавшей 14-летней Василины Мухаметовой из города Сатка, сообщает в среду региональное ГУ МВД.

Как ранее сообщал челябинский поисковый отряд "Легион-СПАС", 14-летняя девочка пропала 24 июля. Она отправилась в больницу, в 12.00 покинула ее и больше девочку не видели. В тот же день областное СУ СК РФ по факту исчезновения девочки возбудило дело по статье "убийство".

По информации отряда, рост девочки 153-155 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие, лицо круглое, на левой щеке маленькая родинка, в пупке – пирсинг. Была одета розовую рубашку и клетчатые штаны.

"В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, в которых задействованы около 150 полицейских, в том числе из ГУ МВД по Челябинской области и Зонального кинологического центра, сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы, а также 190 волонтеров", — уточняет управление.

По информации полиции, площадь поисков составляет порядка 25 квадратных километров.