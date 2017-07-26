Проспавший паспортный контроль финн месяц находится в России под следствием

МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Гражданин Финляндии уже месяц находится под следствием в России из-за того, что во время пересечения границы на яхте проспал паспортный контроль и не знал об отсутствии у него визы, сообщает портал телекомпании Yle.

Отмечается, что финн уже почти месяц не может выехать из Выборга, так как находится под следствием. Российские власти взяли его под стражу в начале июля, когда тот пересёк государственную границу без действующей визы.

"Мужчина проехал из Финляндии в Россию по Сайменскому каналу на яхте Tornator I, принадлежащей клубу аквалангистов города Миккели. В традиционном заплыве клуба участвовало насколько человек", — сообщает издание.

Согласно информации издания Helsingin Sanomat, мужчина спал во время пограничной проверки на российской стороне и предполагал, что на всех путешествующих оформлена групповая виза. На финской стороне отсутствие у него визы замечено не было.

Теперь мужчина подозревается в незаконном пересечении государственной границы и ждет решения о передаче дела в суд. Как пишет издание, капитан судна был также арестован российскими властями в начале июля, однако его освободили через несколько дней.

Ожидающий окончания следствия в Выборге мужчина находится на свободе. "Яхта Tornator I удерживалась российскими властями в течение трёх недель. Судно было возвращено в Финляндию на прошедших выходных", — добавляет Yle.