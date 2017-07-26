Предъявлено обвинение хозяевам собак, которые загрызли девочку на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие предъявило обвинение хозяевам двух собак, которые загрызли семилетнюю девочку в селе Пальмино Таборинского района, сообщил РИА Новости руководитель Тавдинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Свердловской области Артем Мангилев.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в селе Пальмино Таборинского района на детской площадке за местным ДК нашли тело семилетней девочки, которую загрызли две собаки. По факту возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (109 УК РФ). Животных умертвили, их хозяев задержали.

"Обоим владельцам собак предъявлено обвинение по статье 109, части 1 "Причинение смерти по неосторожности". Им грозит до двух лет лишения свободы. Это решение было принято, в том числе, с учетом экспертизы, которая пришла к нам из Санкт-Петербурга. На одежде и теле погибшей девочки обнаружена ДНК, которая принадлежит обеим собакам", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас по уголовному делу продолжается комплекс процессуальных действий, направленных на завершение расследования. Основной объем работ уже проведен.