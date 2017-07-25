Пропавшего под Брянском восьмилетнего мальчика ищут сто добровольцев

БРЯНСК, 25 июл – РИА Новости. Около 100 добровольцев и местных жителей вместе с сотрудниками спецслужб вторые сутки ищут пропавшего в Брянской области 8-летнего мальчика, сообщил РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"В поиске ночью были задействованы более 20 человек из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"-Брянск, 70 добровольцев и местных жителей. Силами МЧС развернуто световое освещение штаба", — отметил инфорг отряда.

Восьмилетний Кирилл Петрухин пропал в понедельник утром. По данным следствия, утром 24 июля он выехал из деревни Корчминка Брянского района. В последний раз мальчика видели в магазине в поселке Глаженка, куда он приехал на велосипеде за мороженым. Позднее в ходе поисковых мероприятий был обнаружен велосипед. Место нахождения ребенка до сих пор не установлено. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления "убийство малолетнего".

По данным поискового отряда, поиски шли весь день, ночь и продолжаются в настоящее время. К месту, где идут поиски, прибывают добровольцы из соседних регионов: Курской, Липецкой, Воронежской областей, на месте работает кинолог.

"Мы ждем новых добровольцев. Пока отрабатываем предположение, что мальчик в лесу, там, где был обнаружен его велосипед. Однако свидетельства поступают разные, вплоть до города", — пояснил собеседник агентства.