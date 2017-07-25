Красноярские полицейские ищут пропавшую в тайге девочку

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. В Тюхтетском районе Красноярского края разыскивают потерявшуюся в тайге во время сбора ягод 14-летнюю девочку, сообщает региональный главк МВД.
Для поиска созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды ДПС и ППС, а также местные жители. Приметы пропавшей переданы полицейским, проводится опрос лиц, которые видели девочку. В настоящее время полицейские прочесывают лес в районе пропажи школьницы.
В региональном управлении Росгвардии сообщили, что к поискам подключены беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, позволяющими вести работу в темное время суток.