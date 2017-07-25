Красноярские полицейские ищут пропавшую в тайге девочку

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. В Тюхтетском районе Красноярского края разыскивают потерявшуюся в тайге во время сбора ягод 14-летнюю девочку, сообщает региональный главк МВД.

"В Тюхтетском районе Красноярского края сотрудники МО МВД России "Боготольский" разыскивают 14-летнюю Яну Тамочеву. Сегодня в дежурную часть поступило сообщение от матери несовершеннолетней. Женщина пояснила, что накануне вместе с дочерью пошла за ягодой в лес, где девочка потерялась", — говорится в сообщении.

Для поиска созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды ДПС и ППС, а также местные жители. Приметы пропавшей переданы полицейским, проводится опрос лиц, которые видели девочку. В настоящее время полицейские прочесывают лес в районе пропажи школьницы.

В региональном управлении Росгвардии сообщили, что к поискам подключены беспилотные летательные аппараты с тепловизорами, позволяющими вести работу в темное время суток.