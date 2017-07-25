Роспотребнадзор закрыл 18 несанкционированных детских лагерей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл 18 несанкционированных оздоровительных лагерей, где находилось почти 600 детей, сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания "Об основных итогах второй оздоровительной смены 2017 года".
Дети вывезены, средства за путевки возвращены родителям, уточняется в сообщении.
По данным ведомства, в рамках второй оздоровительной смены работали более 36 тысяч учреждений детского отдыха. Во время летней оздоровительной кампании отдохнуло более 3,4 миллиона детей. "Предварительная оценка эффективности оздоровления отдохнувших и уже вернувшихся домой детей позволяет отметить, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93% детей", — отмечается в сообщении.
По результатам проверок сотрудники Роспотребнадзора выдали более 15 тысяч предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено более 25 тысяч протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила более 77 миллионов рублей. На рассмотрение в суд передано 131 дело о привлечении к административной ответственности, из которых судами принято решение о приостановлении деятельности по 42 делам, а по 83 делам назначено наказание в виде административного штрафа.