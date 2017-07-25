Роспотребнадзор закрыл 18 несанкционированных детских лагерей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл 18 несанкционированных оздоровительных лагерей, где находилось почти 600 детей, сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания "Об основных итогах второй оздоровительной смены 2017 года".

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий 2017 года Роспотребнадзором установлены факты работы 18 несанкционированных оздоровительных учреждений, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, где находилось 588 детей. По всем оздоровительным организациям, начавшим работу без уведомления органов Роспотребнадзора, были приняты меры административного воздействия в виде приостановления деятельности", — заявили в ведомстве.

Дети вывезены, средства за путевки возвращены родителям, уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в рамках второй оздоровительной смены работали более 36 тысяч учреждений детского отдыха. Во время летней оздоровительной кампании отдохнуло более 3,4 миллиона детей. "Предварительная оценка эффективности оздоровления отдохнувших и уже вернувшихся домой детей позволяет отметить, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93% детей", — отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор провел более 24,4 тысячи плановых и внеплановых проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. "Нарушения были выявлены практически в 80% проверенных оздоровительных учреждений", — сообщили в ведомстве.

По результатам проверок сотрудники Роспотребнадзора выдали более 15 тысяч предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено более 25 тысяч протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составила более 77 миллионов рублей. На рассмотрение в суд передано 131 дело о привлечении к административной ответственности, из которых судами принято решение о приостановлении деятельности по 42 делам, а по 83 делам назначено наказание в виде административного штрафа.