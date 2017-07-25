США
25.0725 июля12:27МСК
USD59.66+0.72
EUR69.47+0.81
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Суд отказал журналистам "Звезды" в иске к Бабченко

11:4825.07.2017
04449
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкРоссийский журналист Аркадий Бабченко. Архивное фотоРоссийский журналист Аркадий Бабченко. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда" о защите чести и достоинства из-за его публикации в соцсети о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Оскорбление в интернет
© Fotolia / mokee81
Моральное порно
"Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян.

Как следует из искового заявления, претензии касаются публикации Бабченко в Facebook от 25 декабря прошлого года, в которой он называет погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала "пропагандистами" и "вербовщиками". Также, по мнению истцов, Бабченко позволяет себе в публикации другие оскорбляющие честь и достоинство высказывания.

В качестве доказательства того, что именно Аркадию Бабченко принадлежит указанная страница в Facebook, юристы истцов предоставили заверенный раздел в "Википедии", посвященный ответчику. В нем указывается ссылка на публикацию, а также блог на сайте радиостанции "Эхо Москвы". На следующем заседании представители журналистов "Звезды" приобщили ряд публикаций в СМИ, в которых указанная запись в Facebook связывается с ответчиком, в том числе интервью Бабченко Жанне Немцовой, в котором тот рассказал, что его стали преследовать в России за его убеждения.

Бабченко на процесс не явился. По словам судьи, о времени и месте заседания он был извещен. Как утверждали истцы, Бабченко в данный момент проживает в Израиле.

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге
Шесть истцов — журналисты "Звезды" — заявили требования о взыскании с Бабченко компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей. Журналисты также просят признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство работников "НТК "Звезда". Они настаивают на удалении записи и публикации опровержения.

Телекомпания "Звезда", привлеченная судом к разбирательству в качестве третьего лица, полностью поддержала истцов, но своих требований не заявляла.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

Поисковые работы в акватории Черного моря
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкНочью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкПо информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкОсновной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВсего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПоисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
/
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена