Суд отказал журналистам "Звезды" в иске к Бабченко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда" о защите чести и достоинства из-за его публикации в соцсети о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян.
Как следует из искового заявления, претензии касаются публикации Бабченко в Facebook от 25 декабря прошлого года, в которой он называет погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала "пропагандистами" и "вербовщиками". Также, по мнению истцов, Бабченко позволяет себе в публикации другие оскорбляющие честь и достоинство высказывания.
В качестве доказательства того, что именно Аркадию Бабченко принадлежит указанная страница в Facebook, юристы истцов предоставили заверенный раздел в "Википедии", посвященный ответчику. В нем указывается ссылка на публикацию, а также блог на сайте радиостанции "Эхо Москвы". На следующем заседании представители журналистов "Звезды" приобщили ряд публикаций в СМИ, в которых указанная запись в Facebook связывается с ответчиком, в том числе интервью Бабченко Жанне Немцовой, в котором тот рассказал, что его стали преследовать в России за его убеждения.
Бабченко на процесс не явился. По словам судьи, о времени и месте заседания он был извещен. Как утверждали истцы, Бабченко в данный момент проживает в Израиле.
Шесть истцов — журналисты "Звезды" — заявили требования о взыскании с Бабченко компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей. Журналисты также просят признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство работников "НТК "Звезда". Они настаивают на удалении записи и публикации опровержения.
Телекомпания "Звезда", привлеченная судом к разбирательству в качестве третьего лица, полностью поддержала истцов, но своих требований не заявляла.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.
В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.