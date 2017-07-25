Суд отказал журналистам "Звезды" в иске к Бабченко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала "Звезда" о защите чести и достоинства из-за его публикации в соцсети о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Елена Сафьян.

Как следует из искового заявления, претензии касаются публикации Бабченко в Facebook от 25 декабря прошлого года, в которой он называет погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала "пропагандистами" и "вербовщиками". Также, по мнению истцов, Бабченко позволяет себе в публикации другие оскорбляющие честь и достоинство высказывания.

В качестве доказательства того, что именно Аркадию Бабченко принадлежит указанная страница в Facebook, юристы истцов предоставили заверенный раздел в "Википедии", посвященный ответчику. В нем указывается ссылка на публикацию, а также блог на сайте радиостанции "Эхо Москвы". На следующем заседании представители журналистов "Звезды" приобщили ряд публикаций в СМИ, в которых указанная запись в Facebook связывается с ответчиком, в том числе интервью Бабченко Жанне Немцовой, в котором тот рассказал, что его стали преследовать в России за его убеждения.

Бабченко на процесс не явился. По словам судьи, о времени и месте заседания он был извещен. Как утверждали истцы, Бабченко в данный момент проживает в Израиле.

Шесть истцов — журналисты "Звезды" — заявили требования о взыскании с Бабченко компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей. Журналисты также просят признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство работников "НТК "Звезда". Они настаивают на удалении записи и публикации опровержения.

Телекомпания "Звезда", привлеченная судом к разбирательству в качестве третьего лица, полностью поддержала истцов, но своих требований не заявляла.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.