Красноярский ефрейтор получил тюремный срок за попытку продать боеприпасы

КРАСНОЯРСК, 25 июл — РИА Новости. Красноярский гарнизонный военный суд признал бывшего ефрейтора и его знакомого виновными в попытке продажи более 3,5 тысячи боеприпасов и приговорил их к нескольким годам лишения свободы, сообщает УФСБ по Красноярскому краю.

По данным ФСБ, хищение боеприпасов выявили военные контрразведчики отдела ФСБ по Красноярскому гарнизону во взаимодействии с коллегами из Канска.

"В сентябре 2016 года военнослужащий организовал вынос боеприпасов, поиском покупателей незаконной продукции занимался (его знакомый) Шевцов М.М. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 3,5 тысячи боеприпасов", — говорится в сообщении.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье "незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

"Красноярским гарнизонным военным судом указанные лица признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Бывшему военнослужащему Ступню В.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима. Шевцову – два года с отбыванием в колонии-поселении", — информирует ФСБ.