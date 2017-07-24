Муж погибшей в авиакатастрофе во Внуково обжаловал приговор снегоуборщику

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Потерпевший обжаловал амнистию водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Солнцевского суда Москвы.

"В суд по почте поступила апелляционная жалоба от Патрика Вервеля — супруга погибшей стюардессы", — сказал представитель суда. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Ранее суд приговорил Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности.

Суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших. В частности, компания Unijet требовала 515 миллионов рублей, а аэропорт Внуково — более 400 тысяч рублей. Вервель заявил иск на 30 миллионов рублей.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел в состоянии алкогольного опьянения Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признали свою вину, остальные фигуранты дела заявили о своей невиновности.