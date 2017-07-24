Мосгорсуд оставил в силе арест $16 млн в рамках дела полковника Захарченко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста счетов третьих лиц в "ВТБ 24" на общую сумму 16 миллионов долларов, которые, по данным следствия, получены коррупционным путем полковником МВД Дмитрием Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы от 7 июня оставить без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 8 сентября срок ареста счетов в "ВТБ 24". Обеспечительный арест наложен на два банковских счета в "ВТБ 24" на общую сумму более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты на имя родственницы Захарченко Лилии Горшковой. Согласно оглашенным в суде материалам, следствие считает, что данные деньги были получены Захарченко преступным путем.

Горшкова дала пояснение, что указанные деньги принадлежат девушке полковника Анастасии Пестриковой. Пестрикова рассказала ранее в суде, что деньги принадлежат ее отцу. Их она "передавала Горшковой" из-за испуга после ареста Захарченко.

Сам Захарченко отрицает, что передавал указанные деньги Пестриковой, Горшковой или кому-либо еще.

Защита полковника просила суд отменить решение о продлении ареста счетов, указывая на ряд процессуальных нарушений при вынесении указанного решения. Помимо этого, адвокаты указали, что Захарченко вменяется многократно меньшая сумма взятки, нежели арестованное имущество, принадлежность которого полковнику следствие не обосновало.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.