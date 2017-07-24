В Москве вынесли приговор трем членам террористической организации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три участника террористической организации получили сроки в Москве за вовлечение в террористическую деятельность граждан России и разбой, говорится в сообщении столичного главка МВД РФ.
Два других злоумышленника обеспечивали безопасность "вербовщиков", в том числе насильственным путем, и причастны к совершению преступления по статье "разбой", добавили в ведомстве.
"За совершение указанных преступлений Московским окружным судом в отношении троих фигурантов вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет. Четвертый злоумышленник объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.