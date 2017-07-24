Под Тамбовом три работника птицефабрики утонули в коллекторе

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Три работника птицефабрики в Тамбовской области утонули в коллекторе, пытаясь установить насос, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщило СУСК по региону в понедельник.

По версии следствия, 22 июля в здании очистных сооружений цеха по убою и переработке мяса птицы птицефабрики проводились работы по установке погружного насоса в приемную канализационную насосную станцию, которая была частично заполнена производственными сточными водами.

"По окончанию установки насоса главный инженер для того, чтобы отцепить насос от крюка лебедки, стал спускаться по лестнице, закрепленной на стене приемной канализационной насосной станции, и упал в сточные воды. Находившиеся поблизости двое работников птицефабрики, спускаясь ему на помощь, также упали в сточные воды", — говорится в сообщении. Все трое погибли.

Основной версией случившегося следователи рассматривают нарушение правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ в здании очистных сооружений, уточняется в сообщении.

"В настоящее время… допрошены руководство птицефабрики и очевидцы трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы и экспертиза безопасности условий труда. Расследование уголовного дела продолжается", — уточняет следствие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.