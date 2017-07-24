Под Тамбовом три работника птицефабрики утонули в коллекторе

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Три работника птицефабрики в Тамбовской области утонули в коллекторе, пытаясь установить насос, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщило СУСК по региону в понедельник.
"По окончанию установки насоса главный инженер для того, чтобы отцепить насос от крюка лебедки, стал спускаться по лестнице, закрепленной на стене приемной канализационной насосной станции, и упал в сточные воды. Находившиеся поблизости двое работников птицефабрики, спускаясь ему на помощь, также упали в сточные воды", — говорится в сообщении. Все трое погибли.
Основной версией случившегося следователи рассматривают нарушение правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ в здании очистных сооружений, уточняется в сообщении.
"В настоящее время… допрошены руководство птицефабрики и очевидцы трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы и экспертиза безопасности условий труда. Расследование уголовного дела продолжается", — уточняет следствие.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.