В Чувашии будут судить женщину, избившую за час пять полицейских

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Следователи Чувашии направили в суд уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти: находясь в отделе полиции, она нанесла побои пятерым полицейским, сообщило региональное следственное управление.

"По версии следствия, в ночь с 22 на 23 апреля обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в полицию по подозрению в нарушении общественного порядка в одном из кафе. В ответ на требования успокоиться чуть менее чем за один час она нанесла пятерым сотрудникам правоохранительных органов удары по ногам, а также ниже пояса", — говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщает СК, при задержании в кафе, она оскорбляла патрульных в присутствии других граждан нецензурной бранью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти, максимальное наказание за которое предусматривает лишением свободы до пяти лет. Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.