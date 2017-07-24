В автокатастрофе под Тюменью погибла семья из четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. В результате ДТП в Тюменской области погибла семья из четырех человек, сообщает в понедельник региональное УМВД.

По данным полиции, трагедия случилась на 317-м километре трассы "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск". По предварительным сведениям, автомобиль "Лада Приора", которым управлял 54-летний мужчина, влетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania, оснащенным полуприцепом.

"В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, до приезда оперативных служб, мужчина, управлявший легковым автомобилем, а также трое его пассажиров, 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик", — уточняет ведомство.