В Хабаровске загорелся склад с древесиной на площади 800 квадратных метров

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Хабаровские пожарные тушат возгорание на складе с древесиной, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России в понедельник.
"В 4.59 (21.59 мск) 24 июля пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. С помощью крановой установки удалось разобрать штабеля с древесиной и обеспечить тушение пожара по всей площади", — говорится в сообщении.
Огнеборцы проводят проливку и разбор места пожара, чтобы не допустить повторного возгорания.
Информации о погибших и пострадавших нет.
Общественный порядок на месте происшествия обеспечивают сотрудники полиции. Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.