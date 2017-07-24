В Хабаровске загорелся склад с древесиной на площади 800 квадратных метров

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Хабаровские пожарные тушат возгорание на складе с древесиной, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России в понедельник.

По его данным, возгорание произошло около 23.30 (16.30 мск) воскресенья. Оперативно прибывшие пожарные обнаружили, что горит древесина, хранящаяся штабелями на открытом воздухе. К моменту прибытия пожарных она была полностью охвачена огнем. Существовала угроза перехода пожара на рядом расположенное здание склада, где также хранится древесина.

"В 4.59 (21.59 мск) 24 июля пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. С помощью крановой установки удалось разобрать штабеля с древесиной и обеспечить тушение пожара по всей площади", — говорится в сообщении.

Огнеборцы проводят проливку и разбор места пожара, чтобы не допустить повторного возгорания.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Общественный порядок на месте происшествия обеспечивают сотрудники полиции. Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.