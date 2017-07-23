Власти Челябинской области окажут помощь семьям погибших при пожаре детей

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут материальную помощь семьям, чьи дети в воскресенье погибли при пожаре в жилом доме, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"По поручению губернатора региона двум семьям, пострадавшим при пожаре, будет оказана материальная помощь. Общая сумма выплат в настоящее время уточняется. Но обычно выплачивается 100 тысяч рублей на каждого погибшего и 50 тысяч рублей пострадавшим. Здесь серьезно пострадал мужчина, по нему размер выплат еще уточняется", — говорится в сообщении.
Глава региона также дал поручение министру здравоохранения Челябинской области Сергею Кремлеву взять на контроль оказание медицинской помощи пострадавшему мужчине. Решается вопрос транспортировки его в областной ожоговый центр, добавляется в сообщении.
Следственное управление СК по региону проводит доследственную проверку по факту случившегося.