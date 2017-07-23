Власти Челябинской области окажут помощь семьям погибших при пожаре детей

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут материальную помощь семьям, чьи дети в воскресенье погибли при пожаре в жилом доме, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Пожар в частном доме в деревне Верхняя Кабанка произошел ночью на воскресенье. На момент прибытия спасателя обнаружили горение на площади 30 квадратных метров. Во время пожара в доме находился отец с тремя дочерями и племянницей. Спасти удалось только мужчину, он госпитализирован. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

"По поручению губернатора региона двум семьям, пострадавшим при пожаре, будет оказана материальная помощь. Общая сумма выплат в настоящее время уточняется. Но обычно выплачивается 100 тысяч рублей на каждого погибшего и 50 тысяч рублей пострадавшим. Здесь серьезно пострадал мужчина, по нему размер выплат еще уточняется", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, губернатор Борис Дубровский был оперативно проинформирован о трагедии, он поручил соответствующим службам тщательно проанализировать причины пожара.

Глава региона также дал поручение министру здравоохранения Челябинской области Сергею Кремлеву взять на контроль оказание медицинской помощи пострадавшему мужчине. Решается вопрос транспортировки его в областной ожоговый центр, добавляется в сообщении.

Следственное управление СК по региону проводит доследственную проверку по факту случившегося.