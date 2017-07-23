В Тюмени расследуют гибель ребенка, упавшего с большой высоты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Следователи в Тюмени возбудили уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика, упавшего с большой высоты, сообщает в воскресенье СУ СК РФ по Тюменской области.

По данным ведомства, тело ребенка было обнаружено накануне в Тюмени, на улице Семенова, в 15.30 по местному времени.

"Следственными органами… по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточняет управление.