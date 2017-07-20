В Калининградской области отравились около сорока студентов

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Около 40 студентов отравились в поселке Совхозное Калининградской области, сообщили в экстренной оперативной службе "112" в Калининградской области.

"Около половины первого дня в центр обработки вызовов-112 поступил вызов о массовом пищевом отравлении. Заявитель сообщил, что после ужина 19 июля многие студенты, проживающие в комплексе "Майский" посёлка Совхозное, почувствовали боль в животе и тошноту. Утром их состояние ухудшилось. По предварительным данным, отравились около 40 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сообщению были направлены все необходимые экстренные службы. Информация была передана и в Роспотребнадзор, причины случившегося выясняются.