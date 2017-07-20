Защита обжаловала продление ареста экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Защита экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского обжаловала решение суда о продлении ему срока ареста до октября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката, которая оспаривает продление меры пресечения", — сказала она.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".