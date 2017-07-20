Под Орлом в ДТП с автобусом пострадали двое взрослых и двое детей

ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Двое детей и двое взрослых пострадали в аварии с автобусом Toyota в Орловской области, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МВД.
Всего, по данным полиции, в автобусе находились семь человек, включая водителя.
Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, на данный момент точно известно, что госпитализированы одна женщина и один ребенок. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным управления МЧС области, водитель автобуса "не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет".