Под Орлом в ДТП с автобусом пострадали двое взрослых и двое детей

ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Двое детей и двое взрослых пострадали в аварии с автобусом Toyota в Орловской области, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг днем вблизи населенного пункта Дубинкина в Покровском районе. "Транспортное средство двигалось со стороны Орла в сторону Тамбовской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка 4 и 13 лет", — говорится в сообщении.

Всего, по данным полиции, в автобусе находились семь человек, включая водителя.

Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, на данный момент точно известно, что госпитализированы одна женщина и один ребенок. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным управления МЧС области, водитель автобуса "не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет".