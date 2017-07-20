Омский суд впервые присудил забрать недвижимость за долги по ЖКУ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Омский областной суд впервые принял положительное решение по заявлению об обращении взыскания задолженности на заложенное имущество должника. Теперь в счет долга могут забрать недвижимость, находящуюся в ипотеке, сообщает теплоснабжающая компания "Омск РТС" (входит в "Интер РАО").

"Решение было принято в отношении одного из самых крупных должников АО "Омск РТС" — Н.В. Михайловой, задолженность которой на сегодня составляет более 1,75 миллиона рублей. Данная задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячую воду) сформировалась у должницы с 2004 года", — отмечается в сообщении.

Жительница Омска проживает в Центральном округе города, владеет двухэтажным кирпичным жилым домом общей площадью более 800 квадратных метров, земельным участком (более 1800 квадратов), которые обременены ипотекой. На момент обращения судебного пристава-исполнителя в Куйбышевский суд с исковым заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество (в ноябре 2016 года) задолженность по сводному исполнительному производству Михайловой перед ООО "КИТ Финанс Капитал", АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС" составляла 4,5 миллиона рублей.

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После рассмотрения дела, а также апелляционной жалобы должницы в нескольких инстанциях Омский областной суд вынес решение об удовлетворении требований истца (УФССП по Омской области) о выделении доли должника из общего имущества супругов в виде 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, земельный участок, объект незавершенный строительством (в итоге взыскание будет обращено на долю в размере около четверти каждого объекта недвижимости), отмечается в сообщении.

Коллегией судей также учитывалось и поведение должника, которая зная о наличии у неё задолженности, действенных мер к исполнению решения суда не предпринимала.

Решение Омского областного суда означает, что в настоящий момент появилась положительная практика об обращении взыскания на заложенное имущество (единственное жилое помещение) в пользу взыскателя, не являющегося залогодержателем.