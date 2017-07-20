В Чечне за полгода ликвидировали 16 членов банд, в том числе двух главарей

ГРОЗНЫЙ, 20 июл – РИА Новости. В Чечне за полгода ликвидированы 16 участников бандформирований, в том числе два главаря, сообщил министр внутренних дел по республике Руслан Алханов.

"На территории республики в ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий с начала текущего года нейтрализовано 16 участников НВФ (незаконных вооруженных формирований – ред.), в том числе два бандглаваря", — сказал Алханов на коллегии МВД по региону по итогам первого полугодия 2017 года.

Он отметил, что "задержан один бандлидер, а также 40 участников и 20 пособников НВФ".

"Склонено к явке с повинной 14 участников бандподполья", — добавил Алханов.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, по данным министра, сократилось на 6,6%, общая раскрываемость преступлений возросла на 3,3%.