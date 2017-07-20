Генпрокуратура вызывала представителей АСВ из-за ситуации по банку "Югра"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила телефонограмму главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину, в которой просит явиться в прокуратуру представителей АСВ и Онегина для прояснения вопросов вокруг банка "Югра". Копия телефонограммы имеется в распоряжении РИА Новости.

"В соответствии со статьей 6 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 час. 00 мин. 20.07.2017 направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации представителей госкорпорации и руководителя временной администрации", — указывается в документе.

РИА Новости не располагает проверенной информацией, выполнили ли Исаев и Онегин требование Генпрокуратуры. АСВ пока не ответило на запрос РИА Новости. По словам источника, знакомого с ситуацией, по данным на 11.00 мск сам Исаев не явился в прокуратуру.

В среду вечером Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. В пресс-службе регулятора подтвердили получение протеста и заявили, что ЦБ подготовит свою позицию в установленный срок.

В среду представитель АСВ сообщил журналистам, что АСВ будет осуществлять выплаты вкладчикам банка "Югра" в соответствии с запланированным графиком – с 20 июля. Банками-агентами ранее были выбраны "ВТБ 24", Сбербанк, Россельхозбанк, ФК "Открытие" и "Уралсиб".

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали ранее в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.