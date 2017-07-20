В Челябинске в мусорном контейнере нашли новорожденную девочку

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Новорожденную девочку нашли в мусорном контейнере в Металлургическом районе Челябинска, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Ребенка нашли в контейнере около жилого дома на Шоссе Металлургов. По предварительным данным следствия, девочку обнаружил местный житель, он сразу вызвал бригаду скорой помощи. Сейчас за новорожденной присматривают врачи, угрозы ее здоровью нет.

Следственные органы ищут мать ребенка. Возбуждено уголовное дело за "оставление в опасности".