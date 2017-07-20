В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за ливней

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Синоптики распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях с грозами в Приморье, которые могут привести к выходу рек из берегов и подтоплениям.

"В связи с активизацией фронтальных разделов, интенсивной грозовой деятельностью над территорией Приморского края, в период вечер 20 июля – ночь и первая половина дня 21 июля в крае и Владивостоке ожидаются ливневые дожди с грозами (15-40 миллиметров), местами очень сильные с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 метров секунду", — говорится в сообщении Примгидромета.

По данным синоптиков, на реках края ожидается паводок, подъем уровня воды до 120 сантиметров, на отдельных участках рек южных и западных районов возможен выход воды из берегов и подтопление пониженных участков местности.