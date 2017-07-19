Пропавшего под Липецком мальчика нашли мертвым

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Волонтеры нашли мертвым пропавшего неделю назад в Липецкой области трехлетнего мальчика, сообщил в среду РИА Новости представитель организации "Поиск пропавших детей (Липецк)".

Ребенок пропал в Тербунском районе 13 июля. По данным следствия, мальчик исчез в двух километрах от села Михайловка, когда его отец занимался сенокосом, оставив сына в кузове мотоблока. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве, поисками ребенка занимались более 150 человек, затем их число выросло до 300 и больше, использовались вертолет и квадрокоптеры. В окрестностях села Голосновка в Воронежской области у леса позже была обнаружена детская обувь и курточка.

"Передали по рации, что нашли мертвым… Волонтеры нашли, "Поиск пропавших детей (Липецк)" нашел", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что информация еще проверяется.

За два с небольшим месяца это уже второй случай пропажи маленького ребенка в Липецкой области. В селе Солдатское мальчик из многодетной семьи днем 7 мая играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент пропал из их поля зрения. Родители после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. В поиске участвовали более 200 человек. Тело мальчика нашли 14 мая в канализационной яме во дворе дома.