СК проверяет органы опеки в Иркутской области, где у женщины погибли дети

ИРКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о халатности органов опеки в городе Киренск Иркутской области, где у одной матери скончались два ребенка от пневмонии и отравления алкоголем, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Сообщается, что в эфире одного из федеральных каналов был показан сюжет о жительнице Киренска Юлии Шмыковой, осужденной в январе на 1 год и 5 месяцев тюрьмы за отравление ребенка водкой. Ранее у Шмыковой от пневмонии скончался другой ребенок, которому не была вовремя оказана медицинская помощь.

После передачи в Киренск были командированы сотрудники аппарата СУ СК по Иркутской области. Следователям предстоит выяснить роль сотрудников органов опеки в этой истории.

Следствием заведено уголовное дело о "халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека".