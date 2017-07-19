Защита обжаловала приговор по делу об убийстве Немцова

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Защита подала жалобу на приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщила РИА Новости в среду адвокат Анна Бюрчиева.

"Адвокаты всех осужденных обжаловали приговор", — сказала она. Поступал ли протест от прокурора, ей неизвестно.

Пять участников убийства на минувшей неделе были приговорены к срокам от 11 до 20 лет заключения. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений – за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".