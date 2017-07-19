КС отказался рассмотреть жалобу Носика на статью об экстремизме

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу блогера Антона Носика, оштрафованного на 300 тысяч рублей за экстремизм, на формулировку соответствующей статьи УК РФ, говорится в карточке дела.

"Суд вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Носика Антона Борисовича на нарушение его конституционных прав статьей 282 УК РФ", — говорится в карточке.

Поводом для возбуждения дела об экстремизме стало размещение Носиком в сети статьи о ситуации в Сирии. Блогер не признавал себя виновным, отмечая, что просто высказал свое мнение.

"Мы считаем, что статья 282 УК РФ вообще не должно существовать в кодексе. В том виде, в тех формулировках размытых, в которых существует статья, она не может существовать вообще", — пояснил РИА Новости защитник Носика Сергей Бадамшин.

Суд изначально оштрафовал Носика на 500 тысяч рублей, впоследствии Мосгорсуд снизил сумму до 300 тысяч. В январе блогер полностью погасил штраф.

В ночь на 9 июля Антон Носик скончался на 52-м году жизни.