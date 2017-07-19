Адвокат: инвалида Мамаева освободил тот же судья, что и отправил в тюрьму

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Осужденного за организацию разбоя инвалида-колясочника Антона Мамаева освободили из СИЗО по решению того же судьи, что его туда поместил, заявил журналистам в среду адвокат Андрей Орлов.

"Моего подзащитного освободил тот же самый судья, который отправил его под стражу, и только после того, как вопиющая ошибка стала достоянием гласности", — сказал защитник.

По его словам, защита продолжит добиваться оправдания инвалида в судебных инстанциях: "Наша задача — доказать необоснованность обвинений".

Инвалид провел в СИЗО 19 дней, где за ним присматривал осужденный из хозяйственного отряда, отметил адвокат. После того, как его отправили в больницу, он стал чувствовать себя лучше, "но болезнь никуда не делась".

Тем временем в суде РИА Новости заявили, почему судья не мог до вынесения приговора оценить, позволяет ли состояние здоровья инвалида содержать его в СИЗО.

"В соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 14 января 2011 года, на медицинское освидетельствование … направляются лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заявила пресс-секретарь Тимирязевского суда Мария Прохорычева.

По ее словам, Мамаев во время следствия и судебного разбирательства находился под подпиской о невыезде, поэтому, по закону, никто не проверял, можно ли его помещать в изолятор.