Москалькова приветствует освобождение Мамаева из СИЗО

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Освобождение из-под стражи осужденного инвалида Антона Мамаева стало еще одним примером успеха, которого может добиться гражданское общество в конструктивном диалоге с властью, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Антона Мамаева освободили из-под стражи. Еще один пример того, чего может добиться гражданское общество в России в конструктивном диалоге с властью", — написала Москалькова на своей странице в Instagram в среду.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где он провел больше недели, после чего инвалида перевели в больницу для обследования. Заключение медиков ФСИН направила в суд, а самого Мамаева вернули в СИЗО, а затем постановили освободить.

Отец Мамаева ранее был на личном приеме у Москальковой, омбудсмен тогда заявила, что делает все зависящее от нее, чтобы помочь молодому человеку. После этого она посетила Мамаева в городской клинической больнице, а в минувший четверг направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении Мамаева в связи с тяжелой болезнью, а также просила ФСИН России ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного.